В Совфеде предупредили о попытках Запада использовать СВО для дестабилизации России

Это может произойти в 2024 году, перед президентскими выборами

Запад будет использовать фактор вооруженного конфликта на Украине для попыток дестабилизации политической системы России в 2024 году, когда запланированы выборы президента. Об этом заявил в среду, 18 января, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Сенатор отметил попытки западных государств добиться дестабилизации в России, используя российский "политический календарь". Климов назвал это очевидным, заявив, что "они к этому готовятся и начали фактически очень активно работать в 2020 году".

Климов также выразил мнение, что Запад будет использовать в этих целях "фактор так называемых отъехавших" — это "достаточно большое количество людей, которые по разным причинам покинули нашу страну за последний год".

При этом в России активно ведется работа, цель которой — "создать дополнительную подушку безопасности политической системе России и суверенитету страны в целом", рассказал сенатор "Парламентской газете".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Запад развернул против России беспрецедентную агрессию, которая является экономической войной. При этом Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление, и при этом никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.

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