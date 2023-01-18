Роспотребнадзор напомнил, кому противопоказаны крещенские купания

Ведомство призвало внимательно отнестись к своему здоровью

Купание в проруби в Крещение не каждому полезно, людям с определенными диагнозами необходимо избегать таких процедур. Об этом в среду, 18 января, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Противопоказанием являются также заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринные заболевания, воспалительные заболевания носоглотки.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

В ведомстве призвали перед погружением в прорубь убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина рассказала, что купание в ледяной воде может помочь в борьбе с депрессией. Врач при этом отметила, что купание требует длительной подготовки, его можно проводить только под надлежащим наблюдением. Перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом.

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