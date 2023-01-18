Володин поручил комитетам Госдумы подготовить предложения по запрету вейпов

Вопрос следует изучить в в приоритетном порядке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов.

"Давайте поручим профильным комитетам изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", - приводит ТАСС слова Володина на заседании палаты.

Ранее кабмин утвердил обязательную маркировку жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет.

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