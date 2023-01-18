Собянин сообщил об открытии путепровода в Коммунарке

Новая дорога станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов

В Коммунарке сегодня открылся путепровод в районе улицы Александры Монаховой. Важный участок строящейся магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Фактически, здесь возводят дублёр МКАД. Новая дорога станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы.

Толкаться на узкой временной дороге в оживленной Коммунарке автомобилистам теперь не придется. Участок в районе будущей станции "Потапово" Сокольнической линии метро теперь можно проехать в разы быстрее. С сегодняшнего дня открыт проезд по новому четырёхполосному путепроводу в районе улицы Александры Монаховой.

Новый полукилометровый мост удобен не только автовладельцам, для которых поездки стали комфортнее и быстрее, но и для пешеходов. На путепроводе - большой тротуар шириной около двух метров и огороженный отбойником, а значит, тут безопасно может пройти сразу группа людей.

Новый мост входит в состав будущей крупной магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" от транспортно-пересадочного узла "Столбово" до улицы Поляны. Примечательно, что строительство путепровода закончили почти на два года раньше, чем планировалось. И отныне поселение Сосенское и Воскресенское в Троицком и Новомосковском административных округах больше не кажутся такими далекими друг от друга.

"В целом будущая трасса - дублер МКАД - станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы: свяжет южные и юго-западные районы, сделает поездки жителей быстрее и комфортнее. В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе", - написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Идея построить здесь мост появилась сразу после того, как власти Москвы решили продлить Сокольническую линию метро до Новомосковского административного округа. Железнодорожные пути нового участка метрополитена в этом месте идут по поверхности и пересекают автомагистраль, которую и потребовалось поднять наверх.

"Пришлось покопаться в земле, переложить дождевую канализацию, дождевые сети, водопровод. Только после этого мы смогли приступить к строительству самой эстакады, возводить опоры, накидывать металл, накидывать железобетон. Ну, и дальше уже - дорожное полотно", - рассказал Глеб Черноков, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Развитие транспортной инфраструктуры в Новой Москве идет стремительными темпами. Помимо того, что сюда зашла ветка метро, активно строится и дорожная сеть. Неделю назад уже открылся дублёр Боровского шоссе.

"Мы строим на юге и юго-западе Москвы дублер МКАД - от Варшавского шоссе до Боровского шоссе. Ранее мы запустили участок о Калужки до Киевки. Сегодня запускаем от Киевки до Боровского шоссе. В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-восточной хордой, с Бутово и Варшавкой", - отметил тогда мэр.

От ТПУ "Столбово" до улицы Поляны планируется построить в общей сложности 28 километров дорог. На данный момент готовность объекта составляет 30%. В будущем эта трасса значительно разгрузит Московскую кольцевую автодорогу.

Илья Данильцев, Дмитрий Панов, Станислав Соколов, "ТВ Центр"

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