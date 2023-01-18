Полицейские задержали прыгуна со станции "Киевская"

Подросток признался, что пошел на трюк ради яркого видео для соцсетей

Московские полицейские задержали подростка, который несколько дней назад спрыгнул с крыши поезда на станции метро "Киевская", сообщает "ТВ Центр".

17-летний школьник перелез через перила перехода, пробежал по крышам вагонов, а потом исполнил сальто прямо на платформу. Акробатический прыжок записали не только друзья несовершеннолетнего, но и камеры наблюдения. По ним следователи и вычислили юного хулигана.

Позже он признался, что пошел на такой трюк ради яркого видео для соцсетей. На нарушителя составлен административный протокол, а сам материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних.

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