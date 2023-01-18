Высший пилотаж: как в больнице Юдина помогают пациентам с синдромом Киммерле

Человек внезапно испытывает боль и головокружение, а всему виной сдавленная позвоночная артерия

Нейрохирурга Дмитрия Ховрина в семье Елизаветы Розановой вспоминают по несколько раз в день. Ведь благодаря ему у этой пациентки, без преувеличения, началась вторая, новая жизнь - без мучений, которые преследовали ее с самого детства.

"К 12 годам мои недомогания приобрели форму постоянных приступов. Я могла в совершенном покое, хорошем настроении ехать в метро. И вдруг испытать резкую слабость в ногах, в руках, обмякнуть, как мешок. С трудом доехать до дома и лечь с рвотой и головной болью на сутки", - говорит Елизавета.

Врачи все списывали на мигрень, предполагали особенности развития среднего уха. Совсем недавно Елизавета узнала, что на самом деле у нее синдром Киммерле. Но делать операцию никто не брался. А тем временем состояние ухудшалось - в глазах часто темнело и приступы стали чаще.

Когда с очередным приступом Елизавета приехала на прием к сосудистому хирургу в больницу имени Юдина, врач решил показать диски с обследования КТ своему коллеге - нейрохирургу Дмитрию Ховрину, который уже провел не одну операцию пациентам с подобной аномалией.

"У пациентов с аномалией Киммерле позвоночные артерии перед тем, как войти в череп, находясь на поверхности первого шейного позвонка, окружены костными мостиками со всех сторон. Вот мы видим позвоночную артерию. Она подходит к первому шейному позвонку и ныряет в череп. Вот здесь видим полную костную перемычку. И с этой стороны. В нормальном стоянии ее быть не должно", - объясняет Ховрин.

Казалось бы - нужно эти костные перемычки, которые сдавливают артерии, удалить. На самом деле - все гораздо сложнее. Это высокотехнологичная операция. Без микроскопа, высокооборотных дрелей и боров с алмазным покрытием ее не сделать. К тому же ее проводят без контроля кровотечения. То есть пережимать артерию и останавливать кровь нельзя, потому что это может повредить мозг. На словах - все просто. По факту - высший пилотаж.

"Это все по миллиметру аккуратненько высверливается. Час тратится на высверливание одной стороны. Около часа - с другой", - добавил специалист.

Перемены Елизавета почувствовала сразу, как только пришла в себя от наркоза: "Я не испытываю никакой тошноты. Я наконец-то хочу есть. Я могу повернуться на правый бок и могу спать на правом боку. Я три года спала только на левом".

А теперь она еще легко поднимается по лестнице и мечтает наконец-то пойти на курсы танцев.

Екатерина Гоголева, Роман Лагунов, "ТВ Центр"

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