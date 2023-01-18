ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва подготовилась к традиционным крещенским купаниям

14:54
  • среда
  • 18 января 2023

Горожан и гостей столицы призывают окунаться только в специально оборудованных купелях

Нетипичная для крещения погода установилась в этом году в Москве. Легендарных крещенских морозов не будет - температуру обещают в районе нуля.

А значит, во время традиционных купаний, которые начнутся этой ночью, надо быть особенно острожными. Горожан и гостей столицы призывают окунаться только в специально оборудованных купелях. В городе таких мест достаточно - организовано почти полсотни прорубей. Их адреса можно уточнить на портале mos.ru.

Каждый водоем уже проверили сотрудники Роспотребнадзора, были взяты пробы - везде вода соответствует норме. Ко всем купелям сделан безопасный и удобный подход. А главное - там предусмотрены теплые помещения и шатры с раздевалками, пунктами обогрева и питанием. Следить за обстановкой и безопасностью будут 12 тысяч человек - это спасатели, полицейские и медики.

"При подготовке к купанию необходимо какое-то время побыть на воздухе до окунания, нельзя окунаться головой вниз и вперед, поскольку это может привести к спазму сосудов головного мозга. Нельзя употреблять алкогольные напитки перед посещением купели и после. После окунания необходимо растереться и поскорее перейти в теплое помещение, принять согревающие напитки - безалкогольные, конечно", - объяснил Алексей Худобородов, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Этой ночью в городе продлят работу общественного транспорта. На Крещение 45 маршрутов будут работать до 3 часов ночи. Так что добраться домой после купаний можно будет с комфортом. Всю информацию можно найти в телеграмм-канале департамента транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к крещенским купаниям в Москве
Подготовка к Крещенским купаниям
Подготовка к Крещенским купаниям
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.