Восемь лет спустя: труппа театра "Шалом" вернулась на родную сцену

Здание на Варшавском шоссе долго реставрировалось

Труппа Московского еврейского театра после восьми лет скитаний наконец вернулась в родные стены. Здание на Варшавском шоссе долго реставрировалось, и своей сцены у артистов не было. Зато теперь, после масштабной реконструкции, здесь появилась современная площадка, где можно не только посмотреть хороший спектакль.

Трогательный и долгожданный момент. Спустя восемь лет - возвращение домой. На родную сцену.

"Несмотря на то, что театр был практически разрушен, он восстановился, он работает. И дай Бог, пускай к нам ходят зрители, замечательный зритель, которому мы интересны", - говорит Геннадий Абрамов. Он - один из старейших актеров театра "Шалом". Работал еще с артистами труппы Соломона Михоэлса. И неслучайно на входе в театр, на ступенях - выдержки из статьи этого легендарного режиссера об отношениях актеров со зрителями, об отсутствии между ними той самой "четвертой" стены.

В "Шаломе", считающем себя наследником знаменитого еврейского театра Госет, этой стены никто никогда и не чувствовал. Спектакли зрителя покоряли сразу. В лучших еврейских традициях в них были и смех, и слёзы, и грустные песни, и заводные танцы.

В отреставрированном фойе теперь - своеобразный музей. Помещение в доме на Варшавском шоссе театр получил в 1988 году. А в 2013-м начался ремонт. И длился долгих восемь лет

"У нас полностью поменяны инженерные системы, вентиляционные системы, пожарная безопасность, просто безопасность. Полностью поменяли фасад театра, входную группу, отремонтировали сцену, парк световой, звукового оборудования", - отметил Андрей Соколов, директор театра "Шалом".

Теперь здесь - зрительный зал на двести мест, обновленная сцена, готовая к любым трансформациям. Пока шел затяжной ремонт, спектакли играли на разных московских площадках. За это время многое поменялось - и руководство театра, и концепция. В 2021-м худруком был назначен режиссер Олег Липовецкий. Уже при нем появились пять новых названий в афише. И это не предел, до конца года запланированы еще три премьеры. Первая будет весьма символичной - спектакль под рабочим названием "Шалом".

"Это спектакль, который объединит разные поколения, разные эпохи театра "Шалом", в котором будут работать все актеры разных возрастов. И это будет, в общем, спектакль об этом театре, об этом коллективе, об этих людях", - рассказывает Липовецкий.

В "Шаломе" вообще обещают полную перезагрузку. Современная драматургия, молодые режиссеры. Тем более, что теперь есть Новая сцена, которая так и располагает к экспериментам. А к осени появится еще одно камерное сценическое пространство в фойе, там можно будет устраивать концерты.

Труппа пока невелика - всего 22 актера. Но это тоже концепция - чтобы у каждого были главные роли. А театр - считает его худрук - должен сохранять дух студийности. И уже во время первого спектакля на исторической сцене стало понятно - "Шалом" действительно вернулся. Зрители, как водится, смеялись сквозь слезы.

Юлия Богоманшина, Александр Медведев, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

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