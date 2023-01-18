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Медведь Диксон впервые вышел на охоту

15:06
  • среда
  • 18 января 2023

Он ловил живую форель

Диксон - пожалуй, самый любимый у горожан медведь в Московском зоопарке  - впервые вышел на охоту, передает "ТВ Центр".

Он ловил живую форель, которые зоологи подбросили ему в бассейн. Так у мишки развивается не только охотничий инстинкт, но и моторика. Прыгнуть в воду Диксон пока не может - задние лапы ещё неподвижны. Зато прекрасно сползает по специальному деревянному настилу.

А на этот раз еще и цель была: рыба! Медведь ловко загнал ее в угол, быстро схватил зубами. На мгновение замер, словно изучая потенциальное блюдо. А затем - съел, не торопясь, наслаждаясь каждым кусочком.

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