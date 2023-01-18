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На пресс-конференции КПРФ обсудили импортозамещение в условиях санкций

14:43
  • среда
  • 18 января 2023

А также - перспективы наращивания производства отечественных продуктов

Планам работы на предстоящий год посвятили сегодня пресс-конференцию КПРФ в Москве, передает "ТВ Центр".

Члены партии во главе с лидером объединения Геннадием Зюгановым обсудили также вопросы импортозамещения в условиях санкций. И перспективы наращивания производства отечественных продуктов. Кроме того, говорили и о важной исторической дате - 100-летней годовщине образования СССР.

"Год прошел под эгидой 100 лет СССР и СВО. Подчеркну, Россия выстояла в этой объявленной натовцами и англосаксами войне и имеет все возможности свои укрепить позиции. Несмотря на санкции, экономика, финансы и общество по-прежнему сплочены и готовы реализовать новый курс", - сказал Зюганов.

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