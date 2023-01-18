Зеленский поручил СБУ и Нацполиции заняться крушением вертолета в Броварах

При аварии погиб глава МВД Украины

Падение вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, при котором погибли 16 человек, это ужасная трагедия. Такое заявление сделал в среду, 18 января, украинский президент Владимир Зеленский.

Политик заявил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

Президент Украины подтвердил, что вертолет упал на территорию одного из детских садов. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, цитирует Зеленского ТАСС.

При крушении вертолета погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что рассматриваются несколько версий, в том числе диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

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