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Зеленский поручил СБУ и Нацполиции заняться крушением вертолета в Броварах

14:00
  • среда
  • 18 января 2023

При аварии погиб глава МВД Украины

Падение вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, при котором погибли 16 человек, это ужасная трагедия. Такое заявление сделал в среду, 18 января, украинский президент Владимир Зеленский.
Вертолет ВСУ упал рядом с детским садом в Киевской области

Политик заявил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

Президент Украины подтвердил, что вертолет упал на территорию одного из детских садов. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, цитирует Зеленского ТАСС.

При крушении вертолета погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что рассматриваются несколько версий, в том числе диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

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Падение вертолета ВСУ
Падение вертолета ВСУ
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Владимир Зеленский
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