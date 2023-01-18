Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

Российские войска уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении в течение суток

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населенный пункт Соль в ДНР.

Также сообщается, что российские войска уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении в течение суток. На краснолиманском направлении поражены две РЛС производства США и станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

Как уточнили в ведомстве, ВС России уничтожили за сутки около 90 военных ВСУ на южнодонецком направлении, при этом артиллеристы Восточного и Южного военных округов, а также морпехи ТОФ сорвали попытки ВСУ атаковать.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и "Град" в районе города Краматорска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"