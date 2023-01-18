ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти ДНР заявили о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

13:34
  • среда
  • 18 января 2023

Потери ВСУ исчисляются "тысячами", заявил Пушилин.

Иностранные наемники попали в плен в Соледаре (ДНР).

Об этом в среду, 18 января, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Точное количество пленных пока неизвестно. 

"Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Конкретных цифр по потерям ВСУ при освобождении Соледара тоже пока нет, но "их тысячи", отметил он.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ. 18 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Соль в ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Соледар
Соледар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.