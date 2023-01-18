Власти ДНР заявили о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Потери ВСУ исчисляются "тысячами", заявил Пушилин.

Иностранные наемники попали в плен в Соледаре (ДНР).

Об этом в среду, 18 января, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Точное количество пленных пока неизвестно.

"Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Конкретных цифр по потерям ВСУ при освобождении Соледара тоже пока нет, но "их тысячи", отметил он.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ. 18 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Соль в ДНР.

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