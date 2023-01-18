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Путин отметил важность признания геноцида гражданского населения СССР

13:41
  • среда
  • 18 января 2023

Президент принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства. Такое мнение высказал в среду, 18 января, президент России Владимир Путин.
Непобежденный город: 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

Глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в 80-ю годовщину прорыва блокады.

Президент напомнил, что вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР рассматривался в ходе Нюрнбергского процесса, однако делали это только "в общем и целом".

Владимир Путин выразил благодарность ветеранам за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю с целью ослабить Россию. Президент заявил, что судебные процессы против нацистов, которые прошли в последние годы, доказали: Великая Отечественная война не была войной только ради захвата территорий. Это был преднамеренный геноцид советского народа.

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