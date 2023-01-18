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Депутаты готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян

14:13
  • среда
  • 18 января 2023

Официальных поручений на этот счет не было

В Госдуме готовят законопроект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян.

Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.  По его словам, официальных поручений на этот счет комитетам не было, но ряд депутатов работают над вопросом.

"Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется", - сказал собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить в Уголовном кодексе норму о конфискации имущества у тех, кто уехал из России и оскорбляет страну. Действия таких людей могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Существующих мер воздействия недостаточно, убежден Володин.

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