Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить боевые действия в Донбассе

Они шли в регионе с 2014 года, напомнил президент

Боевые действия в Донбассе с применением тяжелой техники и авиации не прекращались с 2014 года, а российская спецоперация на Украине нацелена на то, чтобы прекратить их. Об этом в среду, 18 января, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Встреча приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Как подчеркнул российский лидер, "все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции", — это попытка прекратить боевые действия в Донбассе, а также "защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают".

В ходе спецоперации Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе против гражданского населения. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, цитирует Владимира Путина ТАСС.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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