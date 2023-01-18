Генсек ООН констатировал "идеальный шторм" в мире

Такое положение наблюдается по целому ряду направлений, отметил Антониу Гутерриш

Наш мир столкнулся с "идеальным штормом" по целому ряду направлений. Такое заявление в среду, 18 января, сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам главы всемирной организации, в краткосрочной перспективе мировой экономике грозит кризис, уже сейчас "во многих местах наблюдается рецессия". Гутерриш отметил нарушения цепочек поставок и энергетический кризис, рост цен, увеличение процентных ставок наряду с инфляцией.

Помимо этого мир, по мнению генсека ООН, "не вынес урок в вопросе здравоохранения" и до сих пор "совершенно не готов" к аналогичным проблемам в будущем. Кроме того, "мы заигрываем с климатической катастрофой".

На фоне геополитических вызовов эти проблемы отошли на второй план, констатировал Гутерриш. Он признал, что "мир сейчас далек от единства", вместо объединения "мы столкнулись с глубочайшим за несколько поколений геополитическим расколом и недоверием, и это вредит всему", цитирует генсека ООН ТАСС.

Ранее Гутерриш сообщил, что в 2023 году представит "Новую повестку за мир". Она будет обращена ко всем странам и направлена на решение полного спектра новых и старых вызовов безопасности, заявлял генсек ООН.

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