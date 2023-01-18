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Мишустин призвал организовать восполнение военной техники для нужд СВО

15:18
  • среда
  • 18 января 2023

Глава кабмина напомнил о важности удовлетворения потребностей участников СВО

В России в первую очередь необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции. Такое заявление в среду, 18 января, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава правительства провел очередное заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин подчеркнул, что необходимо предпринять все меры, "чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач".

Для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности, непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, улучшать ее качественные характеристики, цитирует главу правительства пресс-служба кабмина.

В декабре Мишустин рассказал, что кабмин запланировал проверки использования выделенных на спецоперацию бюджетных средств. Он уточнил, что правительство проверит финансирование ремонта и производства вооружений, военной спецтехники, закупки горюче-смазочных материалов. Позже проверки коснутся и остальных направлений расходов на спецоперацию.

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