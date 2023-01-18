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В НАТО признали опасность недооценки России

15:19
  • среда
  • 18 января 2023

2023 год будет тяжелым, считают в Альянсе

Недооценивать Россию опасно, важно учесть, что российские власти готовятся к долгим боевым действиям в рамках спецоперации на Украине. Такое заявление в среду, 18 января, сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
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Политик заявил, что президент России Владимир Путин "мобилизовал свыше 200 тысяч солдат, которые сейчас тренируются, он расширяет российское военное производство и получает новые вооружения от других авторитарных режимов, включая Иран".

С учетом этого НАТО и союзникам альянса нужно готовиться к долгим боевым действиям. Год будет тяжелым, необходимо поддерживать Украину так долго, как потребуется, цитирует Джоанэ ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что система обеспечения мировой безопасности под угрозой — она может потерпеть крах в случае победы президента России Владимира Путина на Украине. При этом политик подчеркнул, что перед Североатлантическим альянсом стоит задача предотвратить выход военных действий за пределы Украины.

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Мирча Джоанэ
Мирча Джоанэ
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