Путин: победа будет за нами

Тема СВО поднималась во время посещения президентом Обуховского завода

Цель специальной военной операции - прекратить войну, развязанную в 2014-м году киевским режимом против Донбасса, и защитить его жителей. Об этом заявил в Санкт-Петербурге Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками. Президент принял сегодня участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства посетил также одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - Обуховский завод.

День прорыва блокады для президента важен лично. На "Невском пятачке", восточнее Ленинграда, более 80 лет назад шли самые ожесточённые бои. Здесь сражался и получил ранение отец президента — ленинградец Владимир Спиридонович Путин. А на Пискарёвском кладбище в одной из братских могил похоронен погибший в 42-м старший брат Путина - Виктор.

На Пискарёвском кладбище покоится около 500 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Здесь хоронили людей в суровую зиму в конце 41 и начале 42 годов, когда от холода, голода и бомбёжек в день умирали тысячи человек - мучительной смертью. Все пути, по которым в Ленинград доставлялось продовольствие, были блокированы. Город жил, окружённый фашистами, 900 дней. Истории страданий и подвигов людей собраны в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Его посетил президент. Здесь выставлены те самые 125 блокадных граммов хлеба, который стал для ленинградцев святыней. И его берегли до последней крошки.

Искру ленинградской победы высекли 18 января 1943 года. Ровно 80 лет назад бойцы Красной армии с огромными потерями прорвали многомесячную блокаду, пробив коридор, соединивший город с остальной страной.

"Прежде всего, хочу обратиться к ветеранам, поздравить вас со знаменательным событием, с юбилеем – с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие – не только для ленинградцев, не только для города и уж тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба", - заявил Путин.

Президент встретился с ветеранами и блокадниками. Им сейчас далеко за 80, но крепость духа они показывают и сейчас. Путин буквально уговаривал не вставать Надежду Васильевну Строганову, ей 102 года, в блокадном Ленинграде она работала учителем.

И ветераны, и президент едины во мнении - необходимо сохранять историческую память, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, и чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие угрозы. Речь зашла и о текущих событиях на Украине.

"Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после госпереворота. Когда начали истреблять людей, которые проживают на этой территории только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа и своих предков. Мы долго терпели, долго пытались договорится, как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали, не в первый раз такое с нами происходит, тем не менее, мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", - отметил Путин.

Тема специальной военной операции поднималась и во время посещения президентом Обуховского завода - это одно из ведущих и крупнейших предприятий России в сфере оборонно-промышленного комплекса. Сейчас завод работает в три смены и, как дал понять глава государства, власти делают всё, чтобы сотрудники оборонных предприятий оставались на своих рабочих местах.

"Что касается мобилизации частичной, то всем работникам оборонно-промышленного комплекса была предоставлена такая возможность, то есть они были исключены из этого призыва. И в целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830 тысяч человек. Что касается призывников, которые призываются на срочную службу. С учетом того, что, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того что, вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен", - рассказал Путин.

На оборонном предприятии высказался президент и на тему количества российских ракет, которые, по версии западных и украинских экспертов, у нашей страны или якобы уже закончились, или закончатся в самое ближайшее время.

"Ну, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год в три раза... больше чем в три раза - чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть, на что опереться и все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами", - сказал Путин.

Потому что победа - это вопрос не одной только веры. Победа завоёвывается благодаря многим факторам, и на них обратил внимание президент: "С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись. И которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы".

Обсудил президент с рабочими ОПК и вопросы социальной поддержки. Например, нехватку мест в детских садах Санкт-Петербурга, хотя городские власти отчитываются, что на 100 процентов удовлетворяют потребность в детских садах.

Поднимались темы выплат по уходу за ребенком и индексация заработных плат. Кроме того, людей волнует будущее их предприятий после завершения специальной военной операции. Один из способов сохранения большого объема заказов - выпуск гражданской продукции. Например, президенту показали экспериментальный образец электрического кроссовера.

Пётр Вершинин, Анна Пешехонова, Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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