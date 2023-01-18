ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК

16:32
  • среда
  • 18 января 2023

Данный вопрос будет решен

Сфера оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сейчас загружена, на данных предприятиях трудятся в три смены, а продукция ОПК крайне востребована. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить боевые действия в Донбассе

"Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", - отметил российский лидер. При этом, по словам Путина, данный вопрос будет решен уже в самое ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее президент России потребовал обеспечить обратную связь ОПК с участниками СВО. Это позволяет повышать качество военной продукции, поставляемой для специальной военной операции. Путин рассказал, что специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую и помогают быстро восстанавливать поврежденную технику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время посещения Обуховского завода
Владимир Путин во время посещения Обуховского завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.