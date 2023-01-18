Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК

Данный вопрос будет решен

Сфера оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сейчас загружена, на данных предприятиях трудятся в три смены, а продукция ОПК крайне востребована. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".

"Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", - отметил российский лидер. При этом, по словам Путина, данный вопрос будет решен уже в самое ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее президент России потребовал обеспечить обратную связь ОПК с участниками СВО. Это позволяет повышать качество военной продукции, поставляемой для специальной военной операции. Путин рассказал, что специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую и помогают быстро восстанавливать поврежденную технику.

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