О провале политики экономических ограничения в отношении России пишут многие западные СМИ

Отсутствие России на Всемирном экономическом форуме в Давосе заставляет предпринимателей и официальных лиц задуматься над вопросом, как долго глобальное бизнес-сообщество может игнорировать Москву. Об этом пишет издание "Политико". В интервью журналисту этого американского СМИ один западный чиновник на условиях анонимности сказал, что сейчас все ещё стоит вопрос, есть ли хорошая долгосрочная замена российским нефти и газу. В публикации также отмечается, что наша страна под санкциями и "отчасти в ответ на них" стала одним из ключевых экспортеров зерна.

Призыв "разорвать российскую экономику в клочья", который неоднократно озвучивали европейские политики, пока терпит крах. К этой мысли пришли аналитики издания Washington Post. Журналисты призывают не смотреть на тот факт, что российская делегация вынужденно оказалась за бортом форума в Давосе. На самом деле это лишь ширма, за которой очевидно другое: никакой торговой изоляции Москва не испытывает:

"По словам российского президента, первоначальные расчёты предполагали, что экономика России за весь 2022 год сократилась на 2,5 процента. Это значительно лучше, чем ситуация на Украине, где в прошлом году экономика сократилась на 33 процента. Возможно, конечно, российские данные ошибочны. Но многие из тех, кто живёт в России или приезжает туда, рассказывают, что жизнь, в целом, проходит в обычном режиме. Отмечают, что перебои были, но незначительные. Сейчас же полки в супермаркетах заполнены до отказа".

После подобных материалов поддерживать иллюзию того, что антироссийские санкции работают и всё идёт по плану становится всё сложнее. Но еврочиновники не сдаются. Тезис "краха экономики" временно заменился другим - агрессивно-милитаристским. Никакой дипломатии - только танки.

"Почти год Россия придерживается стратегии разрушения. Однако украинцы сопротивляются. Европейский Союз, в свою очередь, будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Наша военная поддержка продолжится благодаря увеличению Европейского фонда мира. Время пришло. Им срочно требуется как можно больше техники - и я лично выступаю за поставку Киеву танков", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Фраза, очевидно, адресована Олафу Шольцу - если бы тот находился в зале. Германию со всех сторон продолжают прессовать и требовать поделиться с Украиной своими "Леопардами". Танки немецкого производства, которые Киев спит и видит у себя на содержании, в данный момент находятся у 12 стран Евросоюза. Вот только решающее слово - передавать их или нет - у Берлина, где пока усиленно предпочитают отмалчиваться.

Чтобы попытаться переключить пристальное внимание западной коалиции от своего правительства, в работу включились немецкие журналисты. Издание Die Welt утверждает, что весной 2022 года Болгария тайно поставила Украине боеприпасы, закрыв этим до трети потребностей ВСУ. Кошельком операции стал Лондон на пару с Вашингтоном. Конспирация была такого уровня, что Софии пришлось привлекать заграничные компании-посредники.

Подробности, которые раскопали репортёры, действительно пахнут жареным. Мало того, что до недавнего времени власти Болгарии публично заявляли, что остаются в стороне от конфликта, так ещё и параллельно вели с Россией торговлю и закупались ресурсами.

Ещё одну причину того, почему антироссийские санкции работают пока только как бумеранг по тем, кто их запустил, озвучил премьер-министр Испании. По словам Педро Санчеса, виной всему тот факт, что в Европе затаилось слишком много союзников Путина. Свои симпатии они якобы сильно скрывают и озвучивают лишь в кулуарах, но даже подобная аккуратная позиция официальному Брюсселю вставляет палки в колёса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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