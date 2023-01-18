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Около 160 тысяч гражданских объектов на Украине требуют восстановления

15:41
  • среда
  • 18 января 2023

Россия неоднократно подчеркивала, что не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

На Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов. Об этом в среду, 18 января, рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
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Премьер-министр Украины также заявил, что на данный момент в стране требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее вновь напомнил, что российские военные не наносят на Украине удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры — удары наносятся исключительно по военным целям.

При этом Россия нанесла ряд массированных ударов высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами.

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