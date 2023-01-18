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МИД России назвал российско-белорусскую группировку войск заслоном от сил НАТО

15:59
  • среда
  • 18 января 2023

Она защищает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ

Развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО. Об этом в среду, 18 января, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
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В ведомстве отметили, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной Региональной группировке войск надежно защищены западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, а также "создан заслон коллективным силам НАТО, военный потенциал которых в сопредельных странах увеличивается".

Москва и Минск в условиях развязанной коллективным Западом санкционной войны предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, цитирует заявление министерства ТАСС.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил выражение "хочешь мира — готовься к войне" в ответ "на разного рода кривотолки" по поводу совместного перемещения Вооруженных сил Белоруссии и России.

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