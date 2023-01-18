Собянин: более 12 тысяч рабочих мест создано на территории технополиса "Москва" за 17 лет

Их число продолжает расти

Особой экономической зоне "Технополис Москва" исполнилось 17 лет. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал мэр Сергей Собянин.

За эти годы на одной из главных производственных площадок мегаполиса было создано свыше 12 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы число работающих вырастет ещё на несколько тысяч.

На территории технополиса производят радиоаппаратуру и медоборудование, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Всего более 200 различных компаний, причём 90 из них являются резидентами. Они на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для них составляет всего 2 процента.

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