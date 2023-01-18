Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Травму актриса получила еще в декабре, но известно об этом стало только сейчас

Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Об этом говорится на сайте билетного оператора Кассир.ру.

Актриса должна была выйти на сцену в Петрозаводске в спектакле "Новогодний переполох". Из-за госпитализации Удовиченко произошла замена артистки. При этом сообщение о травме актрисы появилось еще 29 декабря.

Аналогичное сообщение опубликовали организаторы спектакля в Великом Новгороде.

Сама актриса публично не комментировала сообщения о травме. По данным ряда СМИ, Удовиченко могла получить травму на съемках.

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