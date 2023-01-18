28-летняя фигуристка Тарасова перевела мошенникам почти 800 тысяч

Спортсменке звонили якобы следователь и сотрудник Центробанка

Фигуристка Евгения Тарасова стала жертвой телефонных мошенников. 28-летняя спортсменка перевела им 780 тысяч рублей.

Как рассказали в правоохранительных органах, Тарасовой позвонил неизвестный, который представился следователем. Мужчина сообщил фигуристке, что на ее имя открыто несколько кредитов. Затем он перевел звонок на якобы сотрудника Центробанка, который предложил Тарасовой обналичить все деньги и перевести их на другой счет, что она и сделала.

Спустя некоторое время мошенники еще несколько раз пытались обмануть фигуристку, но она обратилась в полицию, пишет ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.

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