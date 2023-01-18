ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

28-летняя фигуристка Тарасова перевела мошенникам почти 800 тысяч

17:09
  • среда
  • 18 января 2023

Спортсменке звонили якобы следователь и сотрудник Центробанка

Фигуристка Евгения Тарасова стала жертвой телефонных мошенников. 28-летняя спортсменка перевела им 780 тысяч рублей.

Как рассказали в правоохранительных органах, Тарасовой позвонил неизвестный, который представился следователем. Мужчина сообщил фигуристке, что на ее имя открыто несколько кредитов. Затем он перевел звонок на якобы сотрудника Центробанка, который предложил Тарасовой обналичить все деньги и перевести их на другой счет, что она и сделала.

Спустя некоторое время мошенники еще несколько раз пытались обмануть фигуристку, но она обратилась в полицию, пишет ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фигуристка Евгения Тарасова
Фигуристка Евгения Тарасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.