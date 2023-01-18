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Правительство не поддержало установление 31 декабря выходным днем

17:55
  • среда
  • 18 января 2023

Предлагаемое регулирование является избыточным

Российское правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на размещенный в думской электронной базе отзыв.

"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее календарь рабочих и нерабочих праздничных дней в 2023 году.

Нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

 

 

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