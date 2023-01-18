Правительство не поддержало установление 31 декабря выходным днем

Предлагаемое регулирование является избыточным

Российское правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на размещенный в думской электронной базе отзыв.

"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее календарь рабочих и нерабочих праздничных дней в 2023 году.

Нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

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