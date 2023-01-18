Собянин: 15 жилых домов - памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья

В 2022 году в 15 московских домах, которые являются объектами культурного наследия, прошли работы по капитальному ремонту и реставрации. Об этом сообщили в столичной мэрии. Там отметили, что Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья.

"Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тысяч москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация. Жители этих домов не платят за нее, все дополнительные расходы берет на себя правительство Москвы. Только за прошлый год мы провели тщательную реставрацию 15 жилых домов, являющихся памятниками архитектуры", - сообщил Сергей Собянин.

Последними объектами, в которых был завершен капремонт, стали дома на ул. Остоженка и ул. Волхонка, в Староконюшенном переулке.

Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы. Работы над каждым таким зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки.

Работы проводятся как снаружи, так и внутри зданий, речь идет, в том числе о замене инженерных систем. При капитальном ремонте домов - объектов культурного наследия применяются современные технологии, в том числе BIM-моделирование и лазерное сканирование.

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