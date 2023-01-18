Шольц: НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией

Канцлер Германии прокомментировал возможную поставку танков на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал отвечать на прямой вопрос, будет ли ФРГ поставлять Украине тяжелые танки. Вместе с тем, по его словам, страна готова предоставить гаубицы и другие виды вооружений, которые очень эффективны.

"Только такие страны, как Германия и США, поставляют Украине ПЗРК. Мы предоставляем боеприпасы и технику для работы украинской ПВО", — приводит слова Шольца МК.Ru.

Немецкий канцлер заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, передает РИА Новости.

17 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть по меньшей мере две веские причины, чтобы власти Германии дали согласие на передачу Украине танков немецкого производства. Берлин пока медлит со своим решением.

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