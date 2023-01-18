Собянин рассказал о планах развития социальной инфраструктуры ТиНАО до 2026 года

Там построят более 30 соцобъектов

Более 30 социальных объектов планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах к 2026 году за счет бюджета Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что за 10 лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза - до 650 тысяч человек. Это подтверждает правильность выбранной стратегии развития Новой Москвы.

"Нам удалось многое сделать, начиная с формирования транспортного каркаса и заканчивая благоустройством дворов, парков. Но предстоит сделать еще больше. В частности, в социальной сфере мы планируем в ближайшие годы за счет бюджета города построить 33 объекта. Это детские сады, школы, поликлиники, спортивные и другие сооружения, которые обеспечивают высокий комфорт и качество жизни в "новой" Москве", - говорится с сообщении.

В частности, в ТиНАО возведут 20 детских садов и школьных зданий, рассчитанных более чем на 2 тыс. детей и подростков. Кроме того, к 2026 году там построят шесть поликлиник по новому московскому стандарту, а также детский стационар на 180 коек, строительство которого планируется завершить уже в этом году, и лучевой корпус - эти два объекта войдут в состав в московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Также в ТиНАО возведут семь культурно-досуговых центров.

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