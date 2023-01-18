Россияне массово устремились в Таиланд

Цены на отели остаются на приемлемом уровне

Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе. Об этом сообщили в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным таиландского управления по туризму, страну посетили почти 100 тысяч отдыхающих из России. Спрос на направление остается ажиотажным.

"Отельеры королевства пока не повышают тарифы или по меньшей мере делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне", - приводит РИА Новости сообщение АТОР.

Ранее сообщалось, что российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года. Сроки действия виз не зависят от "визовой истории" заявителя, как это было раньше.

С 12 сентября 2022 года перестало действовать соглашение о упрощении визового режима между Россией и странами Евросоюза.

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