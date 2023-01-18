Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада

Вашингтон пытается обеспечить свое доминирование

Отношений в прежнем формате между Россией и странами Запада больше не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году. По его словам, Москва больше не позволит врать ей при подписании международных документов. Министр отметил, что сейчас только ленивый не призывает к переговорам по Украине. Но все инициативы блокируют США.

Война. Самое трагичное слово 2022-го, констатировал Сергей Лавров, подводя итоги работы дипломатии за прошлый год. То, что происходит сейчас на Украине, результат многолетней подготовки США и их так называемых европейских союзников. А по факту - вассалов. И война между Россией и западом уже совсем не холодная. А глобальная гибридная. Но в пекло прямого конфликта само НАТО не лезет. Борется с нашей страной через Украину. Хотя уже даже президенты некоторых стран, например, Хорватии открыто говорят, что это война североатлантического альянса.

"Наши западные партнеры лукавят, когда отрицают и "с пеной у рта" доказывают, что не воюют с Россией, а только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад многое поставил на свою войну против России. Это понятно. Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер захватил, поставил "под ружье" большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину "по доверенности" ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения "русского вопроса". Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", - заявил Лавров.

США любым способами пытаются обеспечить свое доминирование. Те, кто громче всех кричит о верховенстве права, в конфликте с Россией плюет на воспеваемые ценности. С помощью незаконных санкций ликвидируется честная рыночная конкуренция. Про презумпцию невиновности как будто и вовсе не слышали - Москва однозначно виновата во всем. Даже когда на территорию Польши падает украинская ракета.

США и вассалы опустились до банального воровства, но назвали это заморозкой российских активов. От нашей страны требуют уйти из Украины, прикрываясь уставом ООН. Но сами Штаты давно забыли ключевой принцип организации - о суверенном равенстве государств. Американцы, по словам Лаврова, около 300 раз вторгались на чужие территории по окончании холодной войны. А Россия в ходе спецоперации всего лишь обеспечивает свою безопасность и благополучие русскоговорящего населения.

"На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране. На Украине не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции, воспитывать в этих традициях своих детей, подчеркну, в полном соответствии с Конституцией Украины, в которой записано, что она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Там русский специально выделен, и эта конституция сохраняет свою силу", - отметил Лавров.

С Владимиром Зеленским, заявил Лавров, никаких переговоров быть не может. Ведь он сам себе законодательно запретил вести их с Москвой. На серьезные предложения кураторов Киева мы готовы ответить, но пока их нет. Прежних отношений у России и Запада не будет никогда, подчеркнул глава МИДа. Никакого доверия словам, как было с обещанием НАТО о нерасширении на восток. Да даже при подписании международных документов Москва больше не позволит ей врать. Нашей стране есть с кем выстраивать доверительные отношения.

"В рамках наших контактов по линии ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС, в сотрудничестве с объединениями Азии, Африки, Латинской Америки всячески стараемся выстраивать новые формы взаимодействия, чтобы не зависеть от Запада и его, теперь уже ясно, неоколониальных методов. Президент России В.В.Путин откровенно и четко об этом сказал. Методы используются только, чтобы грабить остальной мир в новых условиях. Мы с нашими надежными партнерами, дружественными странами выстраиваем такие формы взаимодействия, которые пойдут нам на благо. На них не смогут повлиять те, кто хочет подчинить себе весь мир", - рассказал Лавров.

Ни одна из арабских стран не присоединилась к антироссийским санкциям. Отношения с Китаем переживают лучший период в истории. Выстраиваются новые, не зависящие от запада логистические цепочки. Возникают иные центры экономического роста. Вот так формируется новый миропорядок. Процесс, спрогнозировал Лавров, займет определенную историческую эпоху. Но главное - он уже в самом разгаре.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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