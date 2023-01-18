Крещение Господне: что важно знать о празднике

Купели по рекомендациям спасателей должны соответствовать нормам

У православных россиян сегодня крещенский сочельник. В этот день верующие готовятся к встрече одного из главных христианских праздников - Крещения Господня или Богоявления, который приходится на 19 января. В храмах совершают чин великого освещения воды, которая, как считается, после этого наделяется особыми свойствами. И по традиции в праздничную ночь многие верующие окунаются в проруби - так называемые иордани обустраивают на многих водоёмах. А жители Владивостока ныряли в ледяную морскую воду Амурского залива.

Одна из главных иорданей Владивостока прямо на центральной набережной. Желающих окунуться в морскую купель - десятки. Крепкие крещенские морозы в этом году не пришли. Колючего ветра нет. Да и температура воздуха около минус 10 градусов. При этом в воде теплее - минус два. Но даже в таких условиях заходить в море — экстремальное мероприятие.

Крещенские традиции гласят: окунуться необходимо три раза, и перед каждым погружением перекреститься. Медики же добавляют: сразу после омовения необходимо тепло одеться и не задерживаться на морозе.

Омовение на Крещение - совсем не одно и то же, что моржевание, говорят священнослужители. Конечно, нужно быть готовым и физически, но, если уж решили окунуться именно в этот праздник, то важнее все-таки вера.

Купели по рекомендациям спасателей должны соответствовать нормам. Во-первых, глубина не более одного метра 20 сантиметров, во-вторых должен быть оборудован подход. И главное, под водой должны быть ограждения. Чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек не ушел под лёд.

Православный обряд в принципе проходит под присмотром спасателей. Помогают спускаться и выходить из воды. И постоянно наблюдают за состоянием ныряющего.

"Нужно опираться на показания медиков. Если есть противопоказания, то не нырять. Но у нас люди не всегда слушаются. А если, например, есть сердечные заболевания, то может и сердце остановиться", - рассказал Илья Асмаковский, заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края.

Тем временем в храмах в крещенскую ночь проходят литургии. Батюшка говорит, что тем, кто не окунулся, не стоит расстраиваться. Ведь просто омовение, без молитв и веры, не избавляет от грехов, как считается у многих. В конце службы — чин освящения воды. Прихожане наполняют емкости.

По преданию, в Крещение вода обладает целебной силой. Считается, что набрать воду можно в течение всего дня.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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