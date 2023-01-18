ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

20:24
  • среда
  • 18 января 2023

Секретариат комиссии будет уведомлен о данном решении

Россия не станет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее распоряжение поступило от премьер-министра Михаила Мишустина.

"Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год", - говорится в документе, опубликованном в среду на интернет-портале правовой информации.

Проинформировать секретариат комиссии о принятом решении поручено МИДу России.

Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении нашей страны международных договоров Совета Европы.

Весной 2022 года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Резиденция ООН
Резиденция ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.