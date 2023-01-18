Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Секретариат комиссии будет уведомлен о данном решении

Россия не станет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее распоряжение поступило от премьер-министра Михаила Мишустина.

"Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год", - говорится в документе, опубликованном в среду на интернет-портале правовой информации.

Проинформировать секретариат комиссии о принятом решении поручено МИДу России.

Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении нашей страны международных договоров Совета Европы.

Весной 2022 года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

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