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Москвичей предупредили о ледяном дожде

20:53
  • среда
  • 18 января 2023

Погода резко ухудшится

В Москве в ночь на четверг ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ближайшие часы и до утра четверга в городе ожидается ледяной дождь, местами гололед. Порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

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