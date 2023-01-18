ВСУ по ошибке уничтожили украинских штурмовиков из американских гаубиц

Погибли более 50 бойцов ВСУ

Подразделение 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ было разбито своими же формированиями. Об этом сообщает в среду RT в своем Телеграм-канале.

"Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания "свой-чужой" без визуального контакта военнослужащие бригады были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США", - говорится в сообщении.

Жертвами удара стали не менее 50 военнослужащих. Множество бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.

Ранее США начали расширенную программу подготовки украинских военных на территории Германии. Занятия предусматривают среди прочего обучение работе с артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

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