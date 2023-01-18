ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ по ошибке уничтожили украинских штурмовиков из американских гаубиц

21:34
  • среда
  • 18 января 2023

Погибли более 50 бойцов ВСУ

Подразделение 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ было разбито своими же формированиями. Об этом сообщает в среду RT в своем Телеграм-канале.
"Эвтаназия": в Германии раскритиковали идею прислать Украине танки Leopard

"Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания "свой-чужой" без визуального контакта военнослужащие бригады были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США", - говорится в сообщении.

Жертвами удара стали не менее 50 военнослужащих. Множество бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.  

Ранее США начали расширенную программу подготовки украинских военных на территории Германии. Занятия предусматривают среди прочего обучение работе с артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Позиция ВСУ
Позиция ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.