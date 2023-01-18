В Грузии положительно оценили идею о возобновлении авиасообщения с Россией

Москва надеется на скорое возобновление полетов

В Грузии положительно оценивают идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, которую ранее высказал глава МИД Сергей Лавров. Грузинские депутаты считают, что это положительно отразится на жителях страны.

Депутат Давид Матикашвили напомнил, что в России проживает до миллиона этнических грузин. С тем, что от возобновления авиасообщения с Россией будет лучше только гражданам Грузии, согласен парламентарий Рати Ионатамишвили.

В свою очередь председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заметил, что грузинская оппозиция не хочет возобновления полетов, так как не нацелена на интересы граждан.

"От России не хотят снятия санкции на полеты, что будет большой пользой для до миллиона наших соотечественников! К счастью, большинство грузинского общества составляют люди, которых невозможно обмануть", - заявил Мдинарадзе (цитата по РИА Новости).

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, в прошлом году ВВП страны вырос на 10% "благодаря туризму и отношениям с Россией".

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В МИД заявляли, что Москве может снять запрет на полеты, когда в стране стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

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