В Госдуме не обсуждается запрет YouTube в России

Для многих видеохостинг - это источник дохода

В Госдуме опровергли информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube. Подобные инициативы сейчас не планируются, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета парламента по информационной политике Евгений Попов.

"Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против", - сказал он.

Вместе с тем депутат отметил, что многие ролики на видеохостинге YouTube нарушают законы России.

"Однако мы не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни населения. Для многих YouTube - это источник дохода", - сказал Евгений Попов.

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