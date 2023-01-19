Делягин предложил отменить в России интеллектуальную собственность Запада

Может ли Россия выйти из невыгодной для нее системы внешнеэкономических отношений?

Западные политики утверждают, что всеми силами стремятся не допустить эскалации конфликта на Украине, - но при этом поддерживают Киев поставками оружия. Кого же они пытаются обмануть? Может ли Россия выйти из невыгодной для нее системы внешнеэкономических отношений, не оказавшись при этом в изоляции?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"До сих пор куча западной собственности находится на нашей территории. Мы, например, можем просто отменить интеллектуальную собственность стран-воров на своей территории. Как, скажем, Павел Дуров предложил еще в 2015 году сделать в отношении Крыма. Получим, кстати, крупный рывок, так как станем единственной зоной свободного - технического, инженерного, программистского - творчества", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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