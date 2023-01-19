Свалка истории: что общего между Гретой Тунберг и движением BLM

Образ создать несложно, когда он нужен бизнесу и политикам

Иногда они возвращаются. Меняется повестка, дуют новые ветры над политическим океаном, но почти забытые герои, работая локтями, снова пытаются пробиться в первые ряды.

В германский Лютцерат, где бойко протестуют экоактивисты, прибыла сама Грета Тунберг. От одного имени которой недавно вздрагивали все враги экологических инициатив. Та самая, которая кричала в лицо политикам - "Вы отняли у меня детство!" Грету как человека заслуженного полиция вынесла на руках.

Сразу вспомнился старый советский фильм "Золотой теленок" - с выносом известного авантюриста. До чего ж похоже.

Сцена в Лютцерате выглядела, как откровенная постановка. Бойкая активистка, недавно разрывавшаяся между телеинтервью и всевозможными международными конференциями, вдруг оказалась никому не нужной. Превратившись в уважаемого, но почти забытого ветерана протестного движения. От "зеленой" повестки на словах никто не отказывается, но времена такие, что приходится не ветряки городить, а нефтью, газом и углем запасаться. Что и происходит в Германии. В этом самом Лютцерате. Где расселили целую деревню, чтобы открыть угольную шахту, которая будет снабжать немцев грязным ископаемым топливом аж до 2030 года.

Любая политическая, экологическая, социальная кампания актуальна тогда, когда нужно заработать большие деньги, открыть новый глобальный бизнес или… победить на выборах. Как это случилось с движением BLM. Совсем недавно не было мощнее армии, чем последователи рецидивиста Джорджа Флойда, которые бунтовали по всей Америке, захватывали алкомаркеты и под лозунгом "грабь награбленное" тащили аппаратуру из магазинов. Но вот что странно: в США обсуждали все выходки под соусом - "до чего Трамп, этот расист-сексист-гомофоб, свою страну довел!" Как только Байдена провели в Белый дом, лидеров BLM начали, что называется, трясти. За мошенничество, присвоение денег…

Последний писк грозной организации раздался буквально на днях. Когда некий Кинан Андерсон в Лос-Анджелесе решил пойти по стопам мученика Джорджа Флойда. Получив несколько ударов электрошокером, Андерсон оказался в больнице, где и умер через две недели. Движение BLM немедленно выдало петицию с требованием распустить американскую полицию. Ждали массовых волнений. Но полицейские объяснили, что погибший герой накачался адской смесью наркотиков, угнал автомобиль и часть увечий нанес себе сам.

Никаких бунтов не последовало. Призрак Джорджа Флойда не вывел людей на улицы. Героя создать несложно, когда он нужен бизнесу, политикам. Сегодняшних героев быстро отправят на свалку. Нужны новые лица, новые тренды, новые, пусть даже бредовые, идеи.

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