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Православные верующие отмечают Крещение

08:56
  • четверг
  • 19 января 2023

В Якутии, несмотря на аномальные морозы, у крещенских купелей собрались сотни верующих

Православные верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление. Сегодня патриарх Кирилл совершит Божественную литургию и чин великого освещения воды в Богоявленском соборе Москвы. В сочельник предстоятель в память о крещении Иисуса в реке Иордан молился в Храме Христа Спасителя.

Торжества проходят по всей стране. В Якутии, несмотря на аномальные морозы, у крещенских купелей собрались сотни верующих. Обряд омовения пришлось проходить при минус 50 и ниже, но это не испугало жителей республики.

А на озере Тургояк в Челябинской области возвели часовню изо льда и снега. Она возвышается прямо над иорданью, в которую окунаются южноуральцы. Митрополит Челябинский и Миасский уже совершил богослужение на начало доброго дела.

Крещенские купания проходят и у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье. В Кубинке подготовлены 14 купелей. Утром пройдет Божественная литургия. В Богоявление наши военнослужащие отмечают праздник по всей стране, а также в зоне спецоперации.

Безопасность россиян обеспечивают тысячи полицейских и сотрудников МЧС. Только в Сибири и на Дальнем Востоке у крещенских купелей дежурят порядка полутора тысяч спасателей. Одними из первых встретили праздник жители Приморья. 

 

 

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Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
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