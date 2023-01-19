Боевики за сутки более 40 раз обстреляли мирные города ДНР

К западу от Донецка сбит украинский боевой самолет Су-25

Вооруженные формирования Украины сразу после полуночи ударили по Донецку. По Петровскому району боевики выпустили пять снарядов натовского калибра. За сутки радикалы более 40 раз обстреливали из тяжелой артиллерии мирные города ДНР, передает "ТВ Центр".

Между тем российские войска накануне заняли поселок Соль - железнодорожную станцию на западной окраине Соледара. Как сообщили в Минобороны, успеха добились добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке подразделений Южного военного округа.

Новые удары наносились по противнику в районах Купянска и Красного Лимана. ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике. К западу от Донецка сбит украинский боевой самолет Су-25.

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