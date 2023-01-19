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Безупречная точность: как работают РСЗО "Град"

09:03
  • четверг
  • 19 января 2023

Залп одной установки поражает противника на площади 14 гектаров

Технику и живую силу националистов эффективно уничтожают наши расчеты реактивных систем залпового огня "Град", сообщает Минобороны.

РСЗО отличает огневая мощь и безупречная точность. Залп одной установки поражает противника на площади 14 гектаров. Удары корректируют с помощью беспилотной авиации и артиллерийской разведки.

Чтобы дезориентировать врага, постоянно идет смена позиций. Расчеты укомплектованы как военными- контрактниками, так и добровольцами.

"Поражали опорный пункт противника на удалении порядка 10 километров. От выезда до начала открытия огня порядка двух-трех минут, пехота, как говорится, не ждет - пот артиллериста сберегает кровь пехоты. Поэтому всеми силами стараемся как можно быстрее поддержать наших товарищей", - отметил старший офицер реактивной батареи.

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