В Нижнем Новгороде зоозащитники пытаются спасти собак из "концлагеря"

Большая скученность, антисанитария, отсутствие нормального выгула и питания - лишь часть грубейших нарушений

Вопросы зоозащитников заглушает лай по меньшей мере двух сотен собак. Клетки, расположенные в три этажа, явно давно не убирали. Вместо сена на дне - сплошные фекалии. Ни еды, ни воды. В некоторых вольерах даже нет электричества.

Чем дальше вглубь, тем больше нелегальный приют напоминает концентрационный лагерь для собак. Самое страшное, по словам волонтеров, в главном, хозяйском доме. Там содержат тяжело больных, а по факту доживающих последние дни животных. Чтобы снять эти кадры (внутрь владелица никого не пускает), зоозащитники на несколько дней устроились работать помощниками.

"Несколько дней я приезжала туда, и там собака была в вольере напротив меня, но сегодня ее уже не было. Она была уже на грани. Она лежала, она уже не стонала, она хрипела, она даже не лаяла, она хрипела, чтоб ей пить дали, поесть, но этого не было", - рассказывает волонтер.

Сама владелица Светлана Абрамова уверяет: в доме действительно только больные животные. Но тут уж ничего не поделаешь - возраст. Хотя вот этому псу, которого волонтерам удалось вынести, всего несколько лет.

Страдают не только животные, но и люди. Летом в жару из-за нестерпимого смрада невозможно дышать. Мухи и крысы заполонили соседние участки. А недавно пришлось вызывать пожарных. Загорелись вольеры, в которых держали кошек, их здесь почти 80. Огонь чудом не перекинулся на соседние дома, но животных спасти не успели. Впрочем, здесь это почти расходный материал, рассказывает бывший работник Александр Макаров.

"Когда 2-3 дня мы не были на работе и приходили, 3-4 собаки валялись трупами только от того, что она не пошла кормить их. Трупы закапывались здесь же, на территории. Практически вся территория у нее - захоронения", - уточняет он.

Сама Светлана уверяет: если кто и виноват, то только сами рабочие - любители загулять. В остальном все животные получают должный ветеринарный уход, а умерших от старости она лично отвозит в лечебницу. Здоровых и породистых псов даже представляет на выставках. И это действительно так. Вот только на несколько конкурсантов приходится несколько сотен изможденных и запуганных псов.

По мнению зоозащитников, именно этим Светлана зарабатывает на жизнь - просит неравнодушных перечислить средства на содержание животных. Суммы переводов якобы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. На своей странице в соцсети хозяйка действительно регулярно размещает просьбы о помощи - правда, небольшой. Вот, например, нужны 5000 рублей, здесь - просит прислать корм для собак, периодически - пеленки. Но почему-то принимать пожертвования лично категорически отказывается, демонстративно захлопывая дверь.

Конфликт с местными жителями и издевательства над животными продолжаются более 20 лет. По словам соседей, стихийный питомник и самовольно возведенные постройки когда-то даже признали незаконным. Но на деле достучаться до контролирующих органов пока так же трудно, как до самой хозяйки собак.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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