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В аэропорту Рио-де-Жанейро загорелся грузовой терминал

09:12
  • четверг
  • 19 января 2023

На место происшествия прибыли расчеты девяти пожарных частей

В международном аэропорту Рио-де-Жанейро горит грузовой терминал, передает "ТВ Центр".

Огонь охватил почти все здание. На место происшествия прибыли расчеты девяти пожарных частей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Неизвестны и причины ЧП.

Из-за задымления несколько рейсов были задержаны. Но сейчас аэропорт восстановил работу в штатном режиме. Власти просят автомобилистов снижать скорость и быть внимательными на магистралях рядом с очагом возгорания.

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