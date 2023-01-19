В аэропорту Рио-де-Жанейро загорелся грузовой терминал

На место происшествия прибыли расчеты девяти пожарных частей

В международном аэропорту Рио-де-Жанейро горит грузовой терминал, передает "ТВ Центр".

Огонь охватил почти все здание. На место происшествия прибыли расчеты девяти пожарных частей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Неизвестны и причины ЧП.

Из-за задымления несколько рейсов были задержаны. Но сейчас аэропорт восстановил работу в штатном режиме. Власти просят автомобилистов снижать скорость и быть внимательными на магистралях рядом с очагом возгорания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"