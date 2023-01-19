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Минобороны представило новых героев СВО

08:54
  • четверг
  • 19 января 2023

Рядовой Андрей Поверинов вывел из-под огня радикалов боевую машину РСЗО

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Старший сержант Владислав Вахитов под массированным обстрелом украинских националистов сумел не только спасти своих подчиненных, но и передал координаты расчетам нашего ЗРК. Владислав предотвратил потерю управления дивизионом. По итогам боя все воздушные цели противника были поражены.

Рядовой Андрей Поверинов вывел из-под огня радикалов боевую машину РСЗО. На новом месте его расчет продолжил артиллерийскую поддержку российских войск. Нашим подразделениям удалось прорвать вражескую оборону и вытеснить неприятеля с занимаемых позиций.

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