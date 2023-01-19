ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский посол пригрозил Западу уничтожением поставляемого на Украину оружия

08:33
  • четверг
  • 19 января 2023

Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной

Россия уничтожит любые вооружения, которые страны Запада направят Украине. С таким предупреждением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепа о возможности ударов по Крыму с использованием американского оружия.

По мнению дипломата, заявление Неда Прайса подтверждает, что риторика официальных лиц США становится все более воинственной. Говоря о том, что ВСУ могут применять американские вооружения, Вашингтон, по сути, подталкивает Киев к совершению террористических актов в России.

"На этом фоне местные журналисты поддерживают такой настрой администрации и оправдывают атаки киевского режима на Крым. Говорится о том, что американские РСЗО HIMARS и - в перспективе - БМП Bradley могли бы быть задействованы в наступлении на крымском направлении. Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", - приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.

Дипломат подчеркнул, что накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения и создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

"Победить Российскую Федерацию просто невозможно. Победа будет за нами", - подытожил Антонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.