Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной

Россия уничтожит любые вооружения, которые страны Запада направят Украине. С таким предупреждением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепа о возможности ударов по Крыму с использованием американского оружия.

По мнению дипломата, заявление Неда Прайса подтверждает, что риторика официальных лиц США становится все более воинственной. Говоря о том, что ВСУ могут применять американские вооружения, Вашингтон, по сути, подталкивает Киев к совершению террористических актов в России.

"На этом фоне местные журналисты поддерживают такой настрой администрации и оправдывают атаки киевского режима на Крым. Говорится о том, что американские РСЗО HIMARS и - в перспективе - БМП Bradley могли бы быть задействованы в наступлении на крымском направлении. Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", - приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.

Дипломат подчеркнул, что накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения и создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

"Победить Российскую Федерацию просто невозможно. Победа будет за нами", - подытожил Антонов.

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