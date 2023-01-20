Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Самое время заняться учебой

Овны

Общения станет больше: вас ждет целых четыре недели социальной активности. Отдых с друзьями, тусовки, знакомства - не отказывайте себе в этих удовольствиях.

Тельцы

Солнце, Венера и Сатурн подготовили для вас отличные предложения в плане бизнеса и карьеры. Брак с человеком с более высоким статусом тоже сейчас реален.

Близнецы

Солнце перешло в родственный для вас знак Водолея и готово помогать с учебой и путешествиями. Юридические дела тоже решатся в вашу пользу.

Раки

Пришло время заняться вопросами долгов, кредитов и другими финансовыми проблемами. Вы сможете разобраться в любых цифрах, если проявите хоть немного настойчивости.

Львы

Назначайте свидания! В ближайшие тридцать дней удача будет сопутствовать вам в поисках второй половинки. Также должно повезти с репетитором, психологом, напарником.

Девы

Хотите поменять работу, найти помощника или сотрудников на аутсорс? Звезды обещают: если вы готовы работать в этом направлении, у вас все получится.

Весы

Творческое вдохновение, романтика, новые цели и желания, прекрасные отношения с детьми… Кажется, в жизни представителей этого знака начинается новая светлая полоса!

Скорпионы

Тема дома и семьи, недвижимости, отношений с родней уже давно прорывается в вашу жизнь. Вероятно, вы поняли, чем будете заниматься следующие тридцать дней.

Стрельцы

Если вам интересен какой-то курс или тренинг, можете смело их покупать. В ближайший месяц представителям вашего знака будет легко даваться учеба, и вы точно ее не забросите.

Козероги

Сегодня Солнце покинуло ваш знак, унося с собой суету и необходимость быть в центре внимания. Теперь можно отдохнуть и переключиться на зарабатывание денег.

Водолеи

Солнце входит в ваш знак, а значит, с днем рождения! Загадывайте сегодня желания и смелее отвечайте на вопрос: "Что тебе подарить?".

Рыбы

Пока Солнце будет в Водолее, вам придется замедлиться и сосредоточиться на собственной персоне. Разрешите себе побыть эгоистами в хорошем смысле этого слова, чтобы не растерять силы.

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