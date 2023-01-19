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При пожаре в казарме в Армении погибли 15 военных

08:43
  • четверг
  • 19 января 2023

Состояние еще троих военнослужащих оценивается как тяжелое

У села Азат Гегаркуникской области в казарме, принадлежащей одной из частей Вооруженных сил Армении, произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

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"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Минобороны, погибли 15 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние еще троих военнослужащих оценивается как тяжелое. Борьба с огнем продолжается.

Официальных данных о причине ЧП пока нет.

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